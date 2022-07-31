Более 600 жителей Светлого стали участниками акции «Здоровые поколения»

. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

Более 600 жителей Светлого вместе с детьми пришли проверить здоровье на субботней акции «Здоровые поколения». Врачи работали пять часов в субботу, 30 июля – принимали всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Традиционно большой популярностью на субботней акции у жителей муниципалитета пользовались прием и исследования в передвижных медицинских комплексах. На прием к врачам Центральной городской клинической больницы – неврологу, офтальмологу, оториноларингологу, кардиологу и терапевту - пришли 133 жителя муниципалитета. Также все желающие прошли ультразвуковое обследование органов брюшной полости, маммографию и электрокардиографию (ЭКГ)», - отметили в минздраве.

Прием юных пациентов провели детские врачи - эндокринолог (с УЗИ щитовидной железы), невролог, окулист, стоматолог и гигиенист. В общей сложности возможностью бесплатного посещения калининградских специалистов воспользовались родители более 150 детей.

Напомним, посетители могли бесплатно получить консультации врачей.

Следующая акция пройдет в субботу, 6 августа, в Балтийске.