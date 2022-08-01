Калининград вошел в десятку городов с самыми толерантными владельцами жилья

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, в каких городах России туристы встречали самых толерантных владельцев жилья, которые с пониманием относятся ко всем людям и не дискриминируют по половому признаку.

В Санкт-Петербурге работают самые толерантные собственники – 31%. Однополые туристы могут спокойно заселяться в гостиницы культурной столицы, им не откажут в отдыхе. На втором месте – Ялта, 13%. Бронзу в рейтинге городов с самыми толерантными владельцами жилья получил Нижний Тагил – 11%.

Десять городов с самыми толерантными владельцами жилья:

Санкт-Петербург, 31%;

Ялта, 13%;

Нижний Тагил, 11%;

Тамбов, 11%;

Калининград, 10%;

Сочи, 10%;

Челябинск, 7%;

Воронеж, 3%;

Владивосток, 2%;

Новосибирск, 2%.