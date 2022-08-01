В Калининграде росгвардейцы задержали «шоколадного» вора

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожная сигнализация сработала в магазине на улице 9 Апреля. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который украл шоколадные изделия на сумму более 2 тысяч рублей.

Мужчина спрятал в рюкзак 12 трехсотграммовых плиток шоколада, а проследовав к выходу, захватил с прилавка пачку контрацептивов и спешно покинул торговый зал, не оплатив товар.

30-летний задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.