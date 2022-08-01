В Калининграде будут судить пособника телефонных мошенников

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, в преступной схеме подозреваемый исполнял роль курьера. Его задача заключалась в том, чтобы забирать у пожилых людей деньги и передавать своим «работодателям». С этой целью злоумышленник, проживающий в Архангельске, специально прилетел в Калининград на один день. Его жертвой стала 85-летняя местная жительница, которая поверила, что ее дочь стала виновницей ДТП, и передала курьеру 670 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти якобы на лечение потерпевшей стороны. Так ей сказал по телефону собеседник, представившийся следователем.

Подозреваемый забрал у пенсионерки пакет с купюрами, затем перевел деньги через банкомат на счета аферистов, оставив себе 7 процентов от суммы в качестве вознаграждения.

Задержали его в Архангельске и доставили в Калининград. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.