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Общество1 августа 2022 9:33

В Зеленоградске водитель экскаватора посадил за руль спецтехники подростка

Мужчине грозит 30-тысячный штраф
Виктор Сергеев

В Зеленоградске привлекли к ответственности водителя, разрешившего подростку управлять экскаватором. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Запись выезда на пляж экскаватора выложили в соцсети. Автоинспекторы установили транспортное средство и его водителя, допустившего ребенка до управления тяжелой спецтехникой. Мужчина не стал отпираться и признал, что разрешил незнакомому подростку сесть за руль экскаватора.

В отношении 38-летнего мужчины составили административный протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему на это права. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.