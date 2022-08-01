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Звезды1 августа 2022 9:36

Аист и лебеди: Уличные художники украсили Знаменск

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Знаменске появилось 6 авторских работ уличных художников. Муралами украсили некогда безликие стены зданий и скучные заборы из силикатного кирпича. Рисунки были созданы при участии местных жителей. Об этом «Комсомолке» рассказали Дмитрий Кудинов и Лидия Аверина, кураторы и продюсеры творческих проектов арт-посольства «Супернова» и основатели арт-резиденции в поселке Суходолье под Знаменском.

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Фото: Александр КАТЕРУША

Ребята уже не первый год реализуют проекты по благоустройству общественных пространств с вовлечением жителей. Успели поработать в «Артеке», Московском зоопарке, Казани, сотрудничали со многими брендами. В проектах приняло участие 85 уличных художников из 11 стран.

Арт-резиденцию в Суходолье, что в нескольких километрах от Знаменска, они запустили в июле 2022 года. Первый заезд собрал 5 уличных художников: Сергея Акрамова (Екатеринбург), Сергея Аксе (Иваново), Романа Мураткина (Серпухов), Андрея Оленева (Нижний Новгород), Стива Картона (Казань).

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Фото: Александр КАТЕРУША

Рисовать начали сразу, и вот в Знаменске завершены первые уличные работы.

Запуск арт-резиденции в Суходолье реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.