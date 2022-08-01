Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области выявили 90 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 49 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 9,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 1.