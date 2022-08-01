Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области выявили 90 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 49 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 9,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 1.