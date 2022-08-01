В Калининград прилетел первый чартер с туристами из «большой России»

В Калининградской области начала действовать летняя туристическая программа. В регион в понедельник, 1 августа, прилетел первый самолет с 60 отдыхающими из центральных регионов «большой России».

- Сейчас самый высокий сезон в Калининградской области. Естественно, многие туроператоры ищут дополнительные возможности доставить своих туристов к нам, в один из самых популярных регионов в России в части туризма в этом году. Туроператоры пытаются понять, насколько будет популярно чартерное направление и стоит ли продлевать чартер на сентябрь, - сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Как рассказала Светлана Гонецкая, замдиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям «FUN&SUN», турист получает под ключ перелет, проживание, групповой трансфер и экскурсии по программе. Стоимость – от 26 тысяч рублей с человека.

- Туры в Калининградскую область всегда популярны, и начавшаяся программа не исключение – была стопроцентная загрузка мест. Оставшиеся рейсы уже загружены на 80 процентов, - сказала она.

Программа будет работать в период с 1 августа по 5 сентября на блоках (50 мест) авиакомпаний «Уральские авиалинии»/«Аэрофлот» по маршруту Москва – Калининград – Москва с периодичностью один раз в неделю.