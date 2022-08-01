Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 августа 2022 11:26

На «Голосящий КиВиН» в Светлогорск приедут Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске продолжают готовиться к фестивалю «Голосящий КиВиН», который пройдет в «Янтарь-холле» 6 и 7 августа.

Организаторы объявили состав жюри. В этом году оценивать шутки будут Валдис Пельш, Сергей Жилин, Дмитрий Колчин, Алла Михеева и Люся Чеботина.

Ведущим выступит Дмитрий Хрусталев.

В этом году в фестивале участвуют команды «Северяне», «Доктор Хаусс», «Юра», «Ровеньки», «Красный лис», «Имени меня», «Флэш-Рояль» и другие звезды сезона-2022 Высшей лиги вместе с новичками, которые впервые выйдут на сцену «Голосящего КиВиНа».