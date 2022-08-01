На «Голосящий КиВиН» в Светлогорск приедут Алла Михеева и Дмитрий Хрусталев

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске продолжают готовиться к фестивалю «Голосящий КиВиН», который пройдет в «Янтарь-холле» 6 и 7 августа.

Организаторы объявили состав жюри. В этом году оценивать шутки будут Валдис Пельш, Сергей Жилин, Дмитрий Колчин, Алла Михеева и Люся Чеботина.

Ведущим выступит Дмитрий Хрусталев.

В этом году в фестивале участвуют команды «Северяне», «Доктор Хаусс», «Юра», «Ровеньки», «Красный лис», «Имени меня», «Флэш-Рояль» и другие звезды сезона-2022 Высшей лиги вместе с новичками, которые впервые выйдут на сцену «Голосящего КиВиНа».