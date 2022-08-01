В Нестерове инструктор автошколы выманил у ученицы 35 тысяч рублей

В Нестерове завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего мастера производственного обучения филиала одной из автошкол региона. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина предложил одной из учениц автошколы передать взятку в размере 35 тыс. рублей сотрудникам ГИБДД взамен на содействие в получении водительского удостоверения без сдачи необходимых экзаменов. В действительности же, по версии следствия, мужчина денежные средства передавать никому не намеревался, а собирался оставить их себе.

При получении денег его задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.