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Общество1 августа 2022 13:08

Калининградка зарезала сожителя и легла спать

Уголовное дело направлено в Багратионовский районный суд
Виктор Сергеев

В Багратионовске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте этого года жительница поселка Долгоруково выпивала со своим сожителем. В процессе распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого она дважды ударила мужчину ножом и легла спать.

От полученных ранений сожитель скончался на месте происшествия через непродолжительное время. Обнаружив утром потерпевшего мертвым, женщина вызвала полицию и продолжила распивать спиртное со знакомыми.

Уголовное дело направлено в Багратионовский районный суд для рассмотрения по существу.