Прикрепленные к поликлинике ЦГКБ калининградцы смогут пройти диспансеризацию в мобильном медкомплексе

На бул. Л. Шевцовой, 1, в Калининграде работает передвижной медицинский комплекс. До 13 августа его пациентами могут стать только калининградцы, прикрепленные к поликлинике Центральной городской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В передвижном медицинском комплексе проводится забор крови на общий анализ, у мужчин - кровь на простатический специфический антиген (ПСА). Помимо этого, можно пройти флюорографию, маммографию, УЗ-диагностику органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы. Также жителей Московского района принимают врачи: терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог.

Передвижной комплекс работает с 9 до 15 часов. Расписание приема специалистов и проведения исследований также необходимо уточнять непосредственно в мобильном центре.