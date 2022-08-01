Заболеваемость коронавирусом в области за неделю выросла на 42 процента

Заболеваемость коронавирусом в Калининградской области за неделю выросла на 42,3 процента. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в области за 7 дней было зарегистрировано 570 случаев заражения. 96,7% случаев протекали в форме ОРИ; 0,4% - пневмонии; 2,9% случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Наибольший прирост заболевших наблюдается в возрастной группе старше 65 лет. Кроме этого, за неделю зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у лиц младше 18 лет, в том числе 11 случаев у детей до года.

Напомним, за прошедшие сутки в области выявили 90 новых случаев заболевания.