Рекультивацию свалки в Черняховске планируют завершить в конце года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Черняховске стартовал биологический этап рекультивации свалки. Он включает в себя комплекс агротехнических мероприятий с засевом многолетними травами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчики уже выполнили устройство системы дегазации и сбора фильтрата, также ведутся работы по формированию и укрытию свалки, обустройство технологического проезда.

«Темп работ позволяет реализовать проект в срок – в конце декабря данный объект перейдет в категорию рекультивированного. В дальнейшем администрация Черняховска определит применение территории», - отметили в пресс-службе правительства.

Стоимость проведения работ составляет 320 млн рублей.