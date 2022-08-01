В Калининграде из-за укладки асфальта на ул. Судостроительной меняется движение общественного транспорта

Капитальный ремонт улицы Судостроительной должен завершиться до 31 октября 2022 года. Фото: администрация Калининграда

В связи с укладкой верхних слоев асфальта 2 и 6 августа будет закрыт участок дороги по улице Судостроительной (в направлении центра/из центра) от перекрестка ул. Судостроительной – ул. Батальной до Аллеи Смелых, - об этом предупреждает городская администрация.

На время работ движение автобусных маршрутов № 1, 3, 30, 39, 72 будет организовано по оперативной схеме движения:

2 августа с 09.00 до 18.00 в направлении центра по объездной дороге от ул. О. Кошевого до Аллеи Смелых (ориентир - АЗС «Балтнефть», СК «Вива»), по Аллее Смелых до перекрестка с ул. Судостроительной и далее по существующим схемам движения;

6 августа с 09.00 до 18.00 при движении из центра по Аллее Смелых, по объездной дороге от Аллеи Смелых до ул. О. Кошевого, по ул. О. Кошевого и далее по существующим схемам движения.

Администрация приносит извинения за вынужденные неудобства и напоминает, что капитальный ремонт улицы Судостроительной входит в заключительную фазу.

- Дорожникам предстоит смонтировать и подключить наружное освещение, установить остановочные павильоны и дорожные знаки, выполнить благоустройство и нанести разметку. По контракту срок завершения работ - 31 октября, - рассказали чиновники.