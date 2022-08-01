Минобр: Препятствий для своевременного завершения ремонтов в школах Калининграда нет

Светлана Трусенева проконтролировала ход ремонтных работ в школах Калининграда. Фото: Правительство Калининградской области

В понедельник, 1 августа, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева побывала в нескольких школах Калининграда, где завершаются ремонтные работы. Глава ведомства отметила, что все школы должны быть готовы к работе до конца августа.

- До начала нового учебного года осталось чуть меньше месяца. Все школы должны быть полностью готовы к работе до конца августа. Мы совместно с администрацией Калининграда контролируем все подготовительные процессы, недоработок или препятствий для своевременного завершения ремонтов нет, - подчеркнула Светлана Трусенева.

Отмечается, что с 1 сентября сразу в трех школах региона заработают современные образовательные пространства - IT-кубы: в лицее № 18, школе № 58 Калининграда, а также в лицее № 10 Советска.