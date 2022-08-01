В Калининградской области ищут подрядчика для строительства Приморского кольца

Приморское кольцо: реализация федерального проекта продолжается. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области объявлены торги на поиск подрядчика, который продолжит работы по формированию кольцевого маршрута. Речь идет об участке Приморского кольца протяженностью 12,5 км от подъезда к Светлогорску до развязки на поселок Янтарный. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Общая максимальная стоимость контрактов на строительство и обустройство превышает 17 млрд рублей. Заказчик проведения работ - ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках этого задания объявлено два тендера:

- за более чем 11,2 млрд рублей нужно построить 8,34 км четырехполосной трассы от развязки на подъезде к Светлогорску, здесь же необходимо возвести две транспортные развязки, три тоннеля и мост;

- за 5,8 млрд рублей необходимо построить 4,1 км дороги до развязки на Янтарный, а также путепровод, тоннель и транспортную развязку.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 августа. Итоги подведут 18 августа. Срок завершения строительных работ - 16 ноября 2026 года.