В Калининградской области до конца недели будет проходить учение морской авиации Балтфлота

В учении задействованы 10 истребителей Су-27. Фото: пресс-служба Балтфлота

В понедельник, 1 августа, в Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Отмечается, что в рамках поставленных задач летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.

- Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов - нарушителей государственной границы, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника, - прокомментировали цели тренировочных полетов.

Основная цель учения – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач. Участие принимают более 100 военнослужащих, задействовано свыше 10 истребителей Су-27 авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота.

Плановое учение продлится до конца текущей недели.