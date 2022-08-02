В Калининграде на порог музея «Водоканала» из гнезда выпал птенец серебристой чайки

Птенец нашел поддержку у сотрудников музея. Фото: Правительство Калининградской области

В сообществе «Правительство Калининградской области» в ВКонтакте размещена фотоподборка о птенце серебристой чайки, выпавшем из гнезда и оказавшемся у входа в музей «Водоканала».

- Птенец серебристой чайки выпал из гнезда и очутился на пороге здания, где его обнаружил персонал музея. Малыш в порядке. Его подкармливали свежей рыбкой и давали чистую воду, - рассказали в правительстве.

Волнуется ли родительница за беглеца? Судя по всему, да.

- Мама присматривала за ним с крыши Центральной водопроводной станции, - прокомментировали свидетели происшествия.

Наблюдение за юным и активным продолжается.