В Калининграде записать ребенка на занятия плаванием теперь можно и дистанционно

Перед тем, как освоить бассейн, необходимо познакомиться с новым электронным сервисом. Фото: Клопс.Ru

Подать заявку в электронном виде на учебный период 2022-2023 годов в спорткомплекс «Юность» возможно в сентябре. Об этом сообщает городская администрация.

- С 1 августа доступна регистрация в личном кабинете. До 25 августа будет утверждено расписание и сроки открытия электронной очереди.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно по ссылке - https://lk.yunost39.ru/, - сообщили в администрации.

В момент начала открытия записи в личном кабинете активируется кнопка «Подать заявление». После подачи заявления будет присвоен номер в очереди. После автоматизированного распределения заявлений придет уведомление с дальнейшими инструкциями.

Чем еще удобен разработанный электронный сервис?

- В личном кабинете реализован модуль оплаты онлайн, а также возможность распечатать счет на оплату.

- При подаче заявления можно будет выбрать тренера, к которому желаете попасть в группу, и время. Также можете выбрать альтернативный вариант. Если при распределении заявка не попадет в первый (приоритетный) выбранный вариант, то система направит ее во второй выбранный вариант. Если дополнительный вариант не выбран, то система предложит выбрать из доступных. В любом случае система запоминает выбранный приоритетный вариант и ежемесячно в момент, когда в группе высвобождается место, сперва производится автоматическое перераспределение из одной группы в другую (с согласия родителей), а затем донабор. Таким образом, сохраняется возможность попасть в желаемую группу в ходе ежемесячного донабора.

Организаторы напомнили также и о правах тех, у кого нет возможности записать ребенка новым способом.

- Если нет компьютера с доступом к сети Интернет или смартфона, то для подачи заявления в СК «Юность» можно бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в отделениях «Мои документы», СК «Юность» (административное здание), либо попросить подать электронное заявление методистов СК «Юность» при личном присутствии, - отметили в администрации.