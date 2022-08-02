В Калининградской области с начала года диагностировано 17 случаев клещевого боррелиоза

Клещи - разносчики опасных инфекционных заболеваний. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области на минувшей неделе за медицинской помощью обратились 258 человек, пострадавших от присасывания клещей, из них 71 ребенок. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Всего с начала эпидемического сезона зафиксировано 3273 обращения, из них 1119 – по поводу детей. Показатель обращаемости на 100 тысяч населения соответствует среднемноголетним, - рассказали в санитарной службе.

Отмечается, что в области с начала года диагностировано 17 случаев клещевого боррелиоза, все заболевшие лица старше 18 лет, а также 2 случая клещевого энцефалита.

В регионе продолжается акарицидная обработка мест массового отдыха. По данным ведомства на 1 августа, обработано 4643,867 га. При этом специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии постоянно осуществляют оценку качества акарицидных обработок.