В Славском районе микроавтобус врезался в «Урал»: есть погибший

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Славском районе в понедельник, 1 августа, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой водитель микроавтобуса «Форд» превысил скорость и врезался в остановившийся на обочине грузовик «Урал».

В результате столкновения водитель автомобиля и 40-летняя пассажирка микроавтобуса получили телесные повреждения. По дороге в больницу пассажирка скончалась.