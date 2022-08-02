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Происшествия2 августа 2022 8:32

В Славском районе микроавтобус врезался в «Урал»: есть погибший

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Славском районе в понедельник, 1 августа, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой водитель микроавтобуса «Форд» превысил скорость и врезался в остановившийся на обочине грузовик «Урал».

В результате столкновения водитель автомобиля и 40-летняя пассажирка микроавтобуса получили телесные повреждения. По дороге в больницу пассажирка скончалась.