Калининградская область вошла в десятку регионов с самыми живописными маршрутами для пеших прогулок

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru к Междунарожному дню альпинизма, 8 августа, выявил самые живописные маршруты для хайкинга в России.
Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.
В Крыму и на Алтае туристы-походники ходят по самым живописным маршрутам. Бронзу в рейтинге направлений для «альпинизма налегке» получили лечебные терренкуры в Кисловодске – 11%.
Самые живописные маршруты для хайкинга:
Крым, 32%;
Алтай, 21%;
Кисловодск, 11%;
Кольский полуостров, 11%;
Байкал, 11%;
Адыгея, 6%;
Южный Урал, 4%;
Калининградская область, 3%;
Иркутская область, 2%.