Калининградская область вошла в десятку регионов с самыми живописными маршрутами для пеших прогулок

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru к Междунарожному дню альпинизма, 8 августа, выявил самые живописные маршруты для хайкинга в России.

Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.

В Крыму и на Алтае туристы-походники ходят по самым живописным маршрутам. Бронзу в рейтинге направлений для «альпинизма налегке» получили лечебные терренкуры в Кисловодске – 11%.

Самые живописные маршруты для хайкинга:

Крым, 32%;

Алтай, 21%;

Кисловодск, 11%;

Кольский полуостров, 11%;

Байкал, 11%;

Адыгея, 6%;

Южный Урал, 4%;

Калининградская область, 3%;

Иркутская область, 2%.