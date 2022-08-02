Более 50 тысяч калининградцев оформили выплаты на детей через «Госуслуги»

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Более 50 тысяч жителей Калининградской области оформили выплаты на детей через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, заявку на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно оформили 15,5 тысячи родителей, заявку на ежемесячное пособие ребенку от 8 до 17 лет – 35,5 тысячи.

Напомним, размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи и регионального прожиточного минимума.

Чтобы оформить выплаты через портал госуслуг, в заявлении нужно указать паспортные данные, СНИЛС, адрес, телефон и почту, семейное положение, сведения о детях, дополнительную информацию, которая может повлиять на оформление пособия, способ получения выплаты на счет в банке или через почтовое отделение.

Большая часть необходимой информации уже есть в личном кабинете на портале, вносится в заявление автоматически или автоматически же запрашивается в федеральных системах через систему межведомственного электронного взаимодействия.