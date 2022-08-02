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Звезды2 августа 2022 10:14

Калининградцев приглашают на вечер, посвященный поэзии Иосифа Бродского

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной научной библиотеке продолжаются заседания поэтического клуба. Очередная встреча, которая состоится во вторник, 2 августа, посвящена Иосифу Бродскому.

«Поэт, который задал тон русскому постмодернизму в поэзии, когда совмещается высокое и низкое, когда на самом деле нет ни простого, ни низкого, в простом открываются новые грани, а сложное становится понятным», - говорят организаторы.

Ведущей выступит Мария Стасевич из московский театральной студии «Преображение».

В программе беседы о жизни и творчестве поэта, чтение стихов.

Начало в 18.30. Вход свободный.