Калининградцев приглашают на вечер, посвященный поэзии Иосифа Бродского

В Калининградской областной научной библиотеке продолжаются заседания поэтического клуба. Очередная встреча, которая состоится во вторник, 2 августа, посвящена Иосифу Бродскому.

«Поэт, который задал тон русскому постмодернизму в поэзии, когда совмещается высокое и низкое, когда на самом деле нет ни простого, ни низкого, в простом открываются новые грани, а сложное становится понятным», - говорят организаторы.

Ведущей выступит Мария Стасевич из московский театральной студии «Преображение».

В программе беседы о жизни и творчестве поэта, чтение стихов.

Начало в 18.30. Вход свободный.