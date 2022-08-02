Калининградцев приглашают пройти «Путь к здоровью» в Южном парке

Со 2 по 4 августа в мобильном пункте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики каждый житель области сможет пройти бесплатное медицинское обследование. Пункт будет работать в Южном парке, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Время работы мобильного пункта:

– 2 августа - с 10 до 15 часов, технический перерыв – с 13.00 до 13.30;

– 3 августа – с 12 до 18 часов;

– 4 августа – 10 до 15 часов.

Вторник и среда - дни для взрослых, четверг – «детский день».

2 августа в пункте здоровья можно получить консультации врача-терапевта, врача-диетолога, врача-дерматолога, врача-педиатра; определить уровень глюкозы и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления.

В среду, 3 августа, специалисты городской больницы № 2 приглашают жителей региона определить индекс массы тела, сделать ЭКГ (электрокардиограмму), посетить терапевта, измерить уровень глюкозы в крови и артериального давления, пройти пульсоксиметрию.

4 августа, в «детский день», можно будет определить физическое и психическое развитие ребенка, пройти электрокардиографию (ЭКГ), тестирование на аутизм, антропометрию и получить консультацию по рациональному питанию ребенка, определить уровень глюкозы в крови и артериального давления.

С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, для приема детей – свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС, СНИЛС.