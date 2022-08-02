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Общество2 августа 2022 16:01

Калининградку будут судить за посредничество при передаче крупной взятки

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

Прокуратура Гурьевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. 35-летнюю женщину обвиняют в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая выступила посредником при передаче взятки в размере 700 тыс. рублей лицу, пообещавшему договориться о незаконном прекращении исполнительных производств в отношении должника.

Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.