В Балтийске открыли памятник адмиралу Сенявину

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Балтийске открыт памятник адмиралу Дмитрию Сенявину. Скульптурный бюст прославленного флотоводца изготовлен по инициативе региональной общественной ветеранской организации и фонда помощи ветеранам и инвалидам силовых структур «Омофор», сообщает пресс-служба областного правительства.

«Такие знаковые события для Балтийска, надеюсь, станут традицией. Город в последнее время получает новое дыхание, – отметил губернатор Антон Алиханов. – У нас впереди еще много работы, но уверен, что совместно региональные и местные власти, органы управления Балтийским флотом – мы вернем былое величие, лоск городу, и Балтийск станет жемчужиной российской Прибалтики».

В 1773 году, в десятилетнем возрасте, Сенявин был записан на службу в Морской кадетский корпус (Санкт-Петербург), получив спустя четыре года, в 1777 году, звание гардемарина. Славу адмиралу принесла победа Второй Архипелагской экспедиции над турками в Афонском сражении, а также при Дарданеллах, во главе которой он и состоял.

Не менее важным в биографии Сенявина является и то, что он, находясь в чине флаг-капитана, осуществлял руководство первыми строительными работами по возведению города-крепости, которая спустя год стала именоваться Севастополем. Дворянский род, к которому принадлежал будущий адмирал, восходил своими корнями к самому зарождению флота России. Так, дед известного флотоводца, Иван Акимович, служил боцманом при Петре I. При нем же он и дослужился до чина контр-адмирала.