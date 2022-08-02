В Калининграде уголовницы ограбили пенсионерку

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали женщин, подозреваемых в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Коммунальной. Две женщины выхватили из рук 67-летней пенсионерки сумочку, в которой лежал кошелек с деньгами, и скрылись.

Прибывшие на место полицейские оперативно установили личность одной из подозреваемых. Ею оказалась трижды судимая 59-летняя местная жительница, которую задержали по месту жительства. Вскоре задержали и ее 42-летнюю соучастницу. Похищенную тысячу они использовали для покупки спиртного.