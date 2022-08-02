Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ – 8,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 4,
Советский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.