Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ – 8,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 4,

Советский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.