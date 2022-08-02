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Общество2 августа 2022 16:08

В индустриальном парке «Черняховск» начали строить завод по переработке молока

Планируется, что на новом производстве будет создано 140 рабочих мест
Виктор Сергеев

В индустриальном парке «Черняховск» началось строительство завода по переработке молока. Об этом сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Разрешение на строительство предприятия получило ООО «ДМС Восток» в начале 2022 года. Планируется, что на новом заводе будет создано 140 рабочих мест.

Компания «ДМС Восток» стала третьим резидентом индустриального парка «Черняховск», приступившим к активным работам по строительству производственных мощностей. Первыми строительство начали инвесторы из ООО «Калининградское молоко», завершающие создание завода по производству сыра.

С осени прошлого года к работам приступило ООО «ЭнКОР Групп». Компания ведет масштабные строительные работы на площадке будущего завода по производству оборудования для солнечной энергетики.