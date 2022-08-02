Житель Советска хранил марихуану и устроил в гараже притон

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Фото: Александр Подгорчук
Жителя Советска будут судить за хранение наркотиков в значительном размере и организацию наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Почти 40 граммов марихуаны 32-летний мужчина хранил в гараже. В декабре 2021 года советчанина задержали.
По версии следствия, горожанин также в течение нескольких месяцев систематически предоставлял знакомым свой гараж для потребления наркотиков.
Уголовное дело направлено в Советский городской суд для рассмотрения по существу.