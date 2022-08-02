Калининград получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград получит на обустройство туристического центра почти 215 млн рублей, еще 33 млн составит региональное софинансирование. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В конкурсе, который проводил Ростуризм, участвовали 56 субъектов РФ.

Как рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак, эти средства будут направлены на развитие «Музейного квартала», который объединяет главные достопримечательности, объекты культурного наследия и туристические маршруты областного центра. Деньги пойдут также на установку десяти информационных лайтбоксов, 26 информационных туристских стендов, 34 туристских столбов навигации, стационарных туалетов, 12 крытых велопарковок и 31 парковки открытого типа, обустройство трех фотозон и так далее.

«Основной объем средств будет направлен на фасадную подсветку зданий в границах туристского центра города: на объемные световые проекции (3D-mapping) и на архитектурную подсветку двух мостов – Юбилейного и Деревянного, – рассказал руководитель ведомства. – Кроме того, планируется установка бюста известного математика Эйлера рядом с пересечением улицы Октябрьской и Московского проспекта».