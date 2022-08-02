Водитель был пьян: Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя пострадавшими подростками

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Прокуратура начала проверку после ДТП в Правдинском районе, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла вечером в понедельник, 1 августа. В районе поселка Тихое 42-летний водитель «Тойоты» без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии травмы получили 17-летняя и 14-летний пассажиры. Их доставили в больницу.

По данным прокуратуры, водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения.