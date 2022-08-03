В поселке под Неманом горел жилой дом, эвакуированы 18 человек

Вечером во вторник, 2 августа, в Неманском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:49 из поселка Дубки. В многоквартирном одноэтажном жилом доме довоенной постройки горела кровля на площади 60 квадратных метров.

Из дома были эвакуированы 18 человек, пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 15 человек и 3 единицы техники.