Калининградская область вошла в десятку популярных направлений отдыха в бархатный сезон

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг самых востребованных направлений отдыха в бархатный сезон.

Самые популярные направления бархатного сезона в 2022 году - это Краснодарский край, Крым, Ленинградская область, Татарстан, Приморский край, Калининградская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Карелия и Дагестан. В этих регионах забронировать отель или квартиру в бархатный сезон можно в среднем за 3,5 тысячи рублей в сутки.

Как сообщили в сервисе бронирования, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. Больше всего турпоток в августе и сентябре увеличивается во Владивостоке, Выборге, Сортавале, Зеленоградске и Пятигорске.

Десять популярных направлений отдыха в бархатный сезон:

Сочи 3469 р. / 8 ночей;

Ялта 4454 р. / 7 ночей;

Казань 3756 р. / 4 ночи;

Владивосток 4719 р. / 5 ночей;

Выборг 5074 р. / 2 ночи;

Сортавала 5902 р. / 3 ночи;

Зеленоградск 4995 р. / 6 ночей;

Пятигорск 2600 р. / 6 ночей;

Волгоград 2825 р. / 2 ночи;

Махачкала 3365 р. / 5 ночей.