Трех калининградцев задержали за организацию незаконной миграции иностранцев

В Калининграде пресечена деятельность трех местных жителей, которые занимались организацией незаконного пребывания в РФ граждан Таджикистана и Узбекистана за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Злоумышленники подбирали граждан России для заключения фиктивных браков с иностранцами ради получения разрешений на временное проживание в РФ, вида на жительство и российского гражданства в упрощенном порядке.

В ходе обысков по местам проживания и офисам подозреваемых было обнаружено и изъято 110 поддельных печатей и штампов государственных учреждений, 11 заграничных паспортов РФ и стран СНГ с признаками частичных подделок, 650 пустых бланков официальных документов, в том числе иностранных, а также оборудование для изготовления поддельной полиграфии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».