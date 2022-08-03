В Калининграде водитель БМВ перевозил пьяных друзей на крыше

В Калининграде водитель БМВ перевозил друзей на крыше автомобиля. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.

Видео, на котором был снят автомобиль, перевозящий на крыше девушку и молодого человека, обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Как было установлено, данное нарушение произошло 1 августа на улице Гагарина около 22 часов 15 минут.

Уже на следующий день автомобиль остановили автоинспекторы. Как пояснил 18-летний водитель, он перевозил своих знакомых, которые находились в состоянии опьянения. За полугодовой стаж вождения у молодого человека это первое зафиксированное нарушение, добавили в ГИБДД.