Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 85 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 67 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 3,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1.