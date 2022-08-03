Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 85 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 67 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1.