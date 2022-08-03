На оборудование амбулатории в Железнодорожном выделили 13 млн рублей

В Железнодорожном завершены работы по установке и отделке модульной врачебной амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным областных властей, процедуры по закупке оборудования прошли почти по всему перечню, необходимому для оснащения амбулатории.

«Закуплено 90 процентов оборудования, - рассказала главврач Правдинской центральной районной больницы Виктория Мурзакаева. - Суммарно на медтехнику и мебель направлено около 13 миллионов рублей. Поставку ожидаем до 1 октября».

Также идет подготовка к благоустройству прилегающей территории, на эти цели выделено около 3 миллионов рублей.