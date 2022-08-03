На Куршской косе неделю лежит мертвый тюлень, власти не могут его убрать

. Фото: Зеленоградск Подслушано

На Куршской косе уже неделю лежит мертвый тюлень. Несмотря на обращения отдыхающих, труп не убирают. Погибшего тюленя обнаружили на пляже между Лесным и Рыбачьим.

«Вонища на пляже, да и вид, мягко скажем, не очень. Три дня назад позвонили в лесничество, там нам дали другой номер телефона, куда звонить с таким вопросом. Позвонили, оттуда нас отфутболили в администрацию. Позвонили туда, скинули координаты. Обещали, что уберут. Но, естественно, труп так и лежит там. Такие бабки сумасшедшие дерут за въезд на косу, а с такой элементарной задачей справляться не хотят», - написали возмущенные отдыхающие во ВКонтакте 31 июля.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации национального парка, о тюлене они знают.

- По договоренности вывозить должен муниципалитет, но схема не работает, - говорит пресс-секретарь «Куршской косы» Ольга Большакова. - Муниципалитет совместно с ветеринарной службой региона и представителями Росприроднадзора в течение одного дня с момента получения информации принимают следующие меры: ветеринары выезжают на место для составления акта гибели и отбора проб на вирусы, а в Росприроднадзоре созывается комиссия по установлению причин гибели. После чего при поддержке муниципалитета осуществляется вывоз тела на ветстанцию в Правдинск, где есть необходимое для утилизации оборудование. Так договорились на оперативном совещании в правительстве в 2017 году.

Однако территория, на которой люди видели мертвого тюленя (возможно, даже не одного), далеко от поселков и экологических троп, там нет организованных пляжей.

- Там абсолютно дикая природная территория. Подъезд туда затруднен. С этим и связана длительность процесса. Постараемся сегодня как-то оперативно решить проблему. Но, видимо, назрела необходимость вновь собирать совещание по этому вопросу, - говорит Ольга Большакова.

В минприроды Калининградской области подтвердили версию о трудной доступности к телу тюленя.

- Дикая природная территория, из-за чего спецтехнике сложно туда подъехать. Администрация действительно не сможет убрать тело, так как необходимо соблюдать определенную процедуру безопасности. Полномочия на эти действия есть у регионального управления МЧС, - сообщили в министерстве.

Так что сейчас сотрудники национального парка общаются с МЧС. Может быть, спасатели помогут очистить этот участок пляжа в ближайшее время.