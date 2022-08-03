Елена Бабура оценила вероятность возвращения Калининградской области к ковид-ограничениям

В группе риска? Тогда вам нужна маска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура оценила вероятность возвращения к ограничениям из-за роста заболеваемости коронавирусом в Калининградской области.

- Глобальные ограничения и не нужно вводить, - подчеркнула Елена Бабура в интервью «Вести - Калининград». – Но нужно позаботиться о своем здоровье самому. Если вы относитесь к группе риска, то для вас рекомендовано ношение масок в транспорте и магазинах. Или вакцинация, которую Роспотребнадзор рекомендует проводить каждые шесть месяцев.

Ранее в ведомстве сообщили, когда на этот раз область достигнет пика заболеваемости коронавирусом.

- Геномный мониторинг свидетельствует о смене циркулирующих подвариантов штамма омикрон, что определяет подъем заболеваемости. Подлинии омикрона - BA5 и BA4 - в настоящее время занимают доминирующую позицию. Данные подлинии характеризуются большей заразностью, но при этом не вызывают быстрый рост госпитализации, как это было в предыдущие подъемы… Вероятно, пик очередной волны будет достигнут в августе, - цитирует региональный Роспотребнадзор портал «Клопс».

Добавим, на прошлой неделе зарегистрировано 570 случаев коронавирусной инфекции. 96,7% случаев реализовались в форме ОРИ. Недельная заболеваемость выросла на 42 процента. Чаще всего болеют калининградцы в возрастной группе 65+. Еще в середине июля в сутки фиксировали 32 случая инфицирования коронавирусом. По данным портала «Стопкоронавирус», 3 августа в регионе ковид выявлен в 85 случаях.

О расписании мобильных прививочных пунктов в Калининграде на ближайшие дни можно узнать здесь.