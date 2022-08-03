Елена Дятлова: «От резиновых покрышек во дворах Калининграда надо избавляться»

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Глава администрации Калининграда призвала избавляться от резиновых покрышек, которые повсеместно встречаются во дворах в Калининграде. Об этом Елена Дятлова заявила 3 августа.

- Вместе с «Чистотой» мы делаем все, чтобы у нас не было несанкционированных свалок, забираем покрышки с улиц Калининграда. Речь об общественных местах и скверах. Но решаем, как быть с придомовыми территориями. Очень бы хотелось исправить ситуацию, потому что то, что происходит, мне не нравится. Где-то покрышки используют как ограждение, где-то как цветник. Это ненормально. Это должно быть демонтировано.

Глава администрации Калининграда пообещала найти выход. Как вариант – обмен шин на зеленые насаждения, на кустарники.

- Шины это четвертый класс опасности, это вредно, неэкологично, опасно. Они выделяют вредные вещества. Мы загрязняем места, в которых сами же живем! – сказала Елена Дятлова.

Жители Калининграда, которые хотели бы избавиться от страшных покрышек в своих дворах и получить взамен, например, аккуратные ограждения или же кустарники, должны обращаться в свои управляющие компании. Уже те обязаны принимать обращения и далее использовать их для общения с администрацией Калининграда.

- Дело в том, что с каждым жителем мы точно не сможем взаимодействовать. А с управляющими компаниями я готова поработать, подумать, как провести через бюджет эту утилизацию покрышек, - сказала глава администрации города.