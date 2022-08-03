Калининградский легкоатлет стал вице-чемпионом России в беге с барьерами

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Чувашии прошли национальные соревнования среди лидеров отечественной легкой атлетики. Чемпионат страны привлек свыше 700 представителей 70 регионов РФ, в том числе медалистов мировых и континентальных турниров, призеров и участников Олимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в секторе для бега с барьерами на дистанции 110 метров уже отличился многократный призер и победитель всероссийских молодежных соревнований Олег Спиридонов. Атлет областного Центра спортивной подготовки сборных команд финишировал в финале вторым, вслед за чемпионом мира и Европы Сергеем Шубенковым.

Всего на старте в этой дисциплине было 18 претендентов. Воспитанник Геннадия Антуновича квалифицировался в финал, который пробежал за 13,96 секунды, обладая личным рекордом 13,60 секунды. Ближайший преследователь из Волгоградской области отстал от обладателя серебряной медали на 14 сотых секунды, тогда как абсолютный фаворит победил за недосягаемые 13,38 секунды.