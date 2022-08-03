Сделают дорогу и тротуары с велодорожкой: На улице Карташева возобновили ремонт

. Фото: Александр КАТЕРУША

Подписан контракт с новым подрядчиком, компанией «Балтдормостстрой», которая занялась ремонтом улицы Карташева в микрорайоне Космодемьянского. Об этом в среду, 3 августа, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Первый подрядчик, компания «Возрождение», выполнила 15% общего объема работ, затем контракт был расторгнут.

Сейчас работы проводят на третьем участке - от Балтийского шоссе до улицы Механической. Рабочие укладывают бордюры, готовят «подушки» для тротуаров с велосипедными дорожками, ставят опоры для камер «Безопасного города». В планах на ближайшее время - уложить трубу для Лесного ручья.

Работы на четвертом участке начнут с переустройства сетей, системы канализации, водопровода и связи.

Как сообщил представитель нового подрядчика, на участке от Балтшоссе до Лесного ручья планируют запустить временное движение транспорта и пешеходов.

Когда именно завершат работы, пока неизвестно.

- Необходима корректировка проектной и рабочей документации. Срок будет продлен. Приложим все силы, чтобы за следующий год обеспечить максимальное выполнение работ и открыть техническое движение на всем протяжении улицы Карташева, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что существует проект организации дорожного движения на период производства работ.

- Конечно, будет происходить поэтапное перекрытие улицы Карташева. И после нам нужно будет посмотреть на улично-дорожную сеть, которая использовалась как объездной путь. Перекрывая улицу Карташева, мы пускаем движение по маленьким улицам. На следующий либо на 2024 год надо обязательно включить восстановление улиц, по которым ездили люди. Потому что, конечно, эти улицы будут разбиты, - сказала Елена Дятлова.