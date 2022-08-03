Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по росту числа школьников

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За пять лет число школьников в Калининградской области выросло на 20 процентов. По этому показателю регион входит в топ-5 субъектов страны, говорится в исследовании РАНХиГС.

По итогам 2021/2022 учебного года в регионе обучались более 123 тысяч школьников. А на 3 августа заявления на прием в первые классы получены от практически 14 тысяч будущих первоклассников. Кроме того, новые дети приходят в параллели со 2-го по 11-й классы.

«Калининградская область – один из самых привлекательных регионов страны. К нам переезжают из разных областей и стран целыми семьями – и с одним ребенком, и многодетные. Увеличение числа жителей региона способствует развитию социальной сферы – строятся школы и детские сады, реконструируются и ремонтируются уже существующие учреждения, – отметил вице-премьер Илья Баринов. – Кроме того, область несколько лет подряд входит в топ-10 экосистем по качеству образования».