По факту ДТП в Правдинске с двумя пострадавшими подростками завели уголовное дело

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Правдинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 1 августа на въезде в поселок Тихое. 42-летний водитель «Тойоты» без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 17-летняя и 15-летний пассажиры получили многочисленные травмы и переломы.

По данным полиции, подростки и водитель находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Со слов водителя, он отмечал получение военного билета. Автомобиль он приобрел уже утилизированный, но восстановил и изредка катался по поселку», - отметили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».