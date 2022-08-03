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Общество3 августа 2022 14:05

Минздрав: В Калининградской области цифровой «след» влияет на продолжительность жизни

В ведомстве считают, что и с организацией получения медпомощи цифровизация системы здравоохранения играет ключевую роль
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Цифровизация системы здравоохранения Калининградской области призвана повысить доступность получения медпомощи.

Цифровизация системы здравоохранения Калининградской области призвана повысить доступность получения медпомощи.

Фото: Александр КАТЕРУША

В министерстве здравоохранения Калининградской области уверены в том, что процесс цифровизации ускорит получение врачебной помощи, влияет на продолжительность жизни пациентов. Об этом пишет «Российская газета».

- Наличие цифрового «следа» позволяет увидеть, что и насколько эффективно мы используем, - говорит министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. - К примеру, при инсультах можно оценить риск их повтора, оправданность стоимости препаратов и расходных материалов. Анализируя каждого пациента, каждый случай, ищем пути снижения смертности. Мы достаточно глубоко погрузились в эту историю и, собирая объем данных для анализа, понимаем, что в конечном итоге это все используется для сбережения здоровья людей.

Издание отмечает, что в регионе с доступностью и срочностью получения медицинской помощи есть проблемы.

- В особенности это касается онкобольных. В идеале на первом этапе врач должен проводить не более четырех приемов. В реальности людей гоняют по кабинетам от 12 до 16 раз в отдельных случаях, - сообщается в издании.