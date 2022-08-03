Минздрав: В Калининградской области цифровой «след» влияет на продолжительность жизни

Цифровизация системы здравоохранения Калининградской области призвана повысить доступность получения медпомощи. Фото: Александр КАТЕРУША

В министерстве здравоохранения Калининградской области уверены в том, что процесс цифровизации ускорит получение врачебной помощи, влияет на продолжительность жизни пациентов. Об этом пишет «Российская газета».

- Наличие цифрового «следа» позволяет увидеть, что и насколько эффективно мы используем, - говорит министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. - К примеру, при инсультах можно оценить риск их повтора, оправданность стоимости препаратов и расходных материалов. Анализируя каждого пациента, каждый случай, ищем пути снижения смертности. Мы достаточно глубоко погрузились в эту историю и, собирая объем данных для анализа, понимаем, что в конечном итоге это все используется для сбережения здоровья людей.

Издание отмечает, что в регионе с доступностью и срочностью получения медицинской помощи есть проблемы.

- В особенности это касается онкобольных. В идеале на первом этапе врач должен проводить не более четырех приемов. В реальности людей гоняют по кабинетам от 12 до 16 раз в отдельных случаях, - сообщается в издании.