В суд поступило уголовное дело по факту перестрелки у армянской церкви в 2013 году

В Ленинградский районный суд поступило уголовное дело по факту перестрелки у армянской церкви на ул. Герцена, произошедшей 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, перестрелка произошла 27 августа 2013 года на улице Герцена. По версии следствия, двое вооруженных обвиняемых вместе с тремя своими знакомыми напали на троих мужчин, выстрелили в них и нанесли удары ножами. Одному из потерпевших нападавшие саблей отсекли пальцы на левой руке.

Судебное заседание назначено на 4 августа.