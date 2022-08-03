В Калининграде продолжаются рейды по выявлению купающихся в запрещенных местах

В Калининградской области продолжаются совместные рейды полиции и МЧС по выявлению купающихся в запрещенных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Патрулирование популярных мест купаний осуществляется как с береговой линии, так и с водной. Особое внимание участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних уделяют детям, купающимся без присмотра взрослых. В таких случаях штраф возлагается на их родителей. Полицейские напоминают об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения на пляжах.

В полиции сообщают, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что горожане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи водоемов. Зачастую игнорируя таблички о запрете купания, они не только сами находятся в воде, но и берут с собой детей. При этом в необорудованных местах нет спасателей, которые могли бы помочь в случае опасности.